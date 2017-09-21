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Россия
С-400 защитили военные объекты в Западной Сибири от удара с воздуха в ходе учений
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    С-400 защитили военные объекты в Западной Сибири от удара с воздуха в ходе учений

    13:03  21 Сентября 2017
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    С-400 защитили военные объекты в Западной Сибири от удара с воздуха в ходе учений

    Москва, 21 сентября. В ходе учений в Западной Сибири расчеты ЗРК С-400 «Триумф» подразделений Центрального военного округа отработали отражение воздушного удара по важнейшим гражданским и военным объектам.

    Как сообщили в министерстве обороны, «подразделения по тревоге совершили марш в назначенный позиционный район, заступили на учебно-боевое дежурство по отражению массированных ракетных ударов условного противника в сложных условиях наземной и воздушной обстановки».

    С-400 защитили военные объекты в Западной Сибири от удара с воздуха в ходе учений

    В дальнейшем в ходе учений силы ПРО в Западной Сибири отработают смену позиций после отражения удара и противостояние диверсионным группам. Кроме того, зенитно-ракетные войска отработают пересечение зараженных участков местности на марше.
     

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    Автор: Валентин Меликов
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