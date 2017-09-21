Россия и Япония договорились об увеличении туристических потоков

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Москва, 21 сентября. Представители России и Японии подписали документы о развитии двустороннего сотрудничества в сфере туризма, заявил глава Ростуризма Олег Сафонов.

Сафонов обратил внимание, что взаимный туристический поток между Россией и Японией растет. В связи с этим представители стран подписали ряд документов, которые позволят его увеличить еще сильнее в ближайшие два года.

«Эти документы позволяют нам заявить о том, что сотрудничество в области туризма между Россией и Японией активно развивается», — пояснил глава ведомства.

Согласно документу, в 2018 году туристический поток между странами возрастет до 220 тысяч человек.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пригласил японского коллегу посетить Россию, передает «Газета.ru».