Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Общество
Завод «РУМО» в Нижнем Новгороде задолжал рабочим свыше 6 млн рублей
Политика
Россия и Япония договорились об увеличении туристических потоков
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Россия и Япония договорились об увеличении туристических потоков

    11:55  21 Сентября 2017
    46

    Россия и Япония договорились об увеличении туристических потоков

    Москва, 21 сентября. Представители России и Японии подписали документы о развитии двустороннего сотрудничества в сфере туризма, заявил глава Ростуризма Олег Сафонов.

    Сафонов обратил внимание, что взаимный туристический поток между Россией и Японией растет. В связи с этим представители стран подписали ряд документов, которые позволят его увеличить еще сильнее в ближайшие два года.

    «Эти документы позволяют нам заявить о том, что сотрудничество в области туризма между Россией и Японией активно развивается», — пояснил глава ведомства.

    Согласно документу, в 2018 году туристический поток между странами возрастет до 220 тысяч человек.

    Россия и Япония договорились об увеличении туристических потоков

    Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пригласил японского коллегу посетить Россию, передает «Газета.ru».

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Катерина Тимошенская
    #россия #япония #туризм #сафонов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017 28976

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        41628

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        20455

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8198

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        7815
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Украина выплатила часть судебных издержек по иску России о долге в 3 млрд долларов

        Украина выплатила часть судебных издержек по иску России о долге в 3 млрд долларов

        11:45   21 Сентября 2017
        131
        Пять стран объединились для судебного процесса над виновными в крушении MH-17

        Пять стран объединились для судебного процесса над виновными в крушении MH-17

        9:59   21 Сентября 2017
        7253
        Центробанк принял решение о санации «Бинбанка» и «Рост банка»

        Центробанк принял решение о санации «Бинбанка» и «Рост банка»

        9:47   21 Сентября 2017
        503
        Сирия: САА при поддержке ВКС РФ ликвидировала сотни боевиков на севере Хамы

        Сирия: САА при поддержке ВКС РФ ликвидировала сотни боевиков на севере Хамы

        23:07   20 Сентября 2017
        26136