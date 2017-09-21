Географический конфуз: Трамп придумал новую страну в Африке
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Вашингтон, 21 сентября. Американский лидер Дональд Трамп в очередной раз оконфузился — во время выступления в ООН перед лидерами государств Африканского континента в своей речи он рассказал о несуществующей Намбии. Об этом пишет издание The Hill.
По словам Трампа, «система здравоохранения Намбии становится все более независимой».
В размещенном на сайте Белого дома тексте речи 45-го президнта США поясняется, что речь шла о Намибии.
Напомним, ранее глава Белого дома на пресс-конференции заявил о необходимости бороться с какао. Однако оказалось, что Трамп имел ввиду коку (наркотическое растение — Прим.ред.).