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Политика
Географический конфуз: Трамп придумал новую страну в Африке
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    Географический конфуз: Трамп придумал новую страну в Африке

    12:44  21 Сентября 2017
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    Географический конфуз: Трамп придумал новую страну в Африке

    Вашингтон, 21 сентября. Американский лидер Дональд Трамп в очередной раз оконфузился — во время выступления в ООН перед лидерами государств Африканского континента в своей речи он рассказал о несуществующей Намбии. Об этом пишет издание The Hill.

    По словам Трампа, «система здравоохранения Намбии становится все более независимой».

    В размещенном на сайте Белого дома тексте речи 45-го президнта США поясняется, что речь шла о Намибии.

    Напомним, ранее глава Белого дома на пресс-конференции заявил о необходимости бороться с какао. Однако оказалось, что Трамп имел ввиду коку (наркотическое растение — Прим.ред.).

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    Автор: Дана Балан
    #сша #трамп #намибия
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