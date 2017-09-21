Географический конфуз: Трамп придумал новую страну в Африке

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Вашингтон, 21 сентября. Американский лидер Дональд Трамп в очередной раз оконфузился — во время выступления в ООН перед лидерами государств Африканского континента в своей речи он рассказал о несуществующей Намбии. Об этом пишет издание The Hill.

По словам Трампа, «система здравоохранения Намбии становится все более независимой».

Trump congratulates African leaders on "so many" of his friends "trying to get rich" from their countries https://t.co/qPpJ7AbK61 pic.twitter.com/KAHikC6JES — The Hill (@thehill) September 21, 2017

В размещенном на сайте Белого дома тексте речи 45-го президнта США поясняется, что речь шла о Намибии.

Напомним, ранее глава Белого дома на пресс-конференции заявил о необходимости бороться с какао. Однако оказалось, что Трамп имел ввиду коку (наркотическое растение — Прим.ред.).