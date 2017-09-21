«Король ужасов» Кинг отмечает 70-летний юбилей

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Нью-Йорк, 21 сентября. Одному из знаменитых писателей США 21 сентября исполняется 70 лет. Стивена Кинга давно уже называют «Королем ужасов».

За свою жизнь легендарный фантаст создал более 50 романов и около 200 рассказов, многие из которых легли в основу фильмов и сериалов. Лауреат многих премий попробовал себя в разном амплуа: от создателя фэнтези до публициста.

По мнению Стивена Кинга, писателя к успеху может привести простая формула: «писать и писать от четырех до шести часов в день. Если вы не можете найти для этого время, то не ждите, что станете хорошим писателем».

Несмотря на то, что произведения Кинга очень часто экранизируются, ему самому фильмы обычно не нравятся. Но, как ни странно, ленты «Темная башня», «Оно» и сериал «Мистер Мерседес» писателю понравились.

Ранее сообщалось, что Стивен Кинг запретил Трампу смотреть хорроры про клоуна и машину-убийцу.