Меланью Трамп высмеяли за «бабушкин халат» на выступлении в штаб-квартире ООН

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Нью-Йорк, 21 сентября. Пользователи социальных сетей посмеялись над нарядом супруги президента США Меланьи Трамп, которая выступила в постоянном правительстве США при ООН в Нью-Йорке.

В частности, выступление жены Трампа было посвящено защите детей и подростков от оскорблений и запугиваний.

Just watched Melania Trump speech.



For some reason it made me think of the blueberry girl from Willy Wonka. ????#FLOTUS pic.twitter.com/ohOHxFdXRY — Elaine (@rosalita2740) September 20, 2017

Для мероприятия Меланья Трамп выбрала ярко-розовое платье свободного кроя от испанского дома моделей Delpozo. Некоторые пользователи в шутку отметили, что первая леди США в стремлении подражать супругу набрала вес и наложила макияж оранжевого оттенка. Другие сравнили платье с накидкой, которую обычно используют во время процедур в салоне красоты. Третьи сравнили платье с домашним халатом, в котором бабушки убираются в квартире.

«Ни один ребенок не должен испытывать голод, преследования, страх, запугивания, террор, нападки, изоляцию, от которых нельзя спастись», — заявила Меланья во время выступления.

Супруга президента США также добавила, что оказание помощи детям и женщинам от оскорблений в социальных сетях является ее главной задачей.