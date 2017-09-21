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Колонку Розенберга о конфликте с братом Дурова удалили с платформы Medium
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    Колонку Розенберга о конфликте с братом Дурова удалили с платформы Medium

    11:52  21 Сентября 2017
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    Колонку Розенберга о конфликте с братом Дурова удалили с платформы Medium

    Москва, 21 сентября. Колонку бывшего замдиректора «ВКонтакте» Антона Розенберга о конфликте с братом основателя социальной сети Николаем Дуровым удалили с блог-платформы Medium.

    Как пояснила администрация Medium, причиной удаления статьи стало нарушение правил платформы, которые запрещают выкладывать скриншоты переписки. Теперь Розенберг намерен выкладывать текст на альтернативной площадке.

    Напомним, что в статье говорилось о том, что Николай Дуров, который занимал пост технического директора «ВКонтакте», преследовал невесту Розенберга.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #статья #антон розенберг #николай дуров #medium
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