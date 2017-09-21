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«Одноклассники» начали принимать штрафы ГИБДД
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    «Одноклассники» начали принимать штрафы ГИБДД

    11:50  21 Сентября 2017
    1267

    «Одноклассники» начали принимать штрафы ГИБДД

    Москва, 21 сентября. Социальная сеть «Однокласники» запустила приложение, с помощью которого можно проверять и оплачивать штрафы ГИБДД.

    Приложение для работы со штрафами ГИБДД будет работать на мобильных телефонах на базе iOS и Android.

    Для проверки наличия штрафов пользователям социальной сети «Одноклассники» необходимо будет однократно ввести номер свидетельства о регистрации транспортного средства и госномер. Штрафы за нарушения можно будет оплачивать с помощью банковской карты.

    «Одноклассники» начали принимать штрафы ГИБДД

    Ранее московские сотрудники ГИБДД сообщили, что на юго-западе столицы в результате ДТП с участием автомобиля скорой помощи и иномарки пострадали два человека, передает «Газета.ru».

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #гибдд #штрафы #одноклассники
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