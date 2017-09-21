Закон капитализма: Джабаров объяснил, почему Украине придется выплатить долг РФ

В Избранное

Украина оплатила России часть издержек в рамках разбирательства о задолженности на 3 миллиарда долларов. Таким образом Киев начал выполнять решение Высокого суда Лондона, обязавшего Украину погасить перед Россией суверенную задолженность по евробондам от 2013 года.

Три миллиарда плюс судебные издержки

Всего на российские счета было перечислено 1,16 миллиона фунта стерлингов. Это около половины от общей суммы судебных издержек, которые Украина обязана выплатить России. Они оцениваются в 2,8 миллиона фунтов стерлингов.

Напомним, что в марте 2017 года Высокий суд Лондона принял решение удовлетворить иск России к Украине по так называемому «долгу Януковича». Киев должен выплатить Москве 3 миллиарда долларов по украинским евробондам, выкупленным РФ незадолго до смены власти в Киеве, плюс судебные издержки. Сейчас Украина пытается обжаловать решение Лондонского суда в апелляционной инстанции. Финальное разбирательство по данному иску назначено на январь 2018 года.

Капитализм и закон

Владимир Джабаров, первый зампред комитета Совфеда РФ по международным делам, уверен, что в итоге Украине придется заплатить России не только судебные издержки по ее иску, но и весь долг целиком.

«Политика политикой, а деньги деньгами. Деньги в капиталистическом мире никто не отменял. Можно много говорить о враждебном отношении к Украине российской стороны. Можно говорить о негласной войне, которую Россия якобы развязала против Украины в Донбассе. Можно говорить, что угодно. Все это лишь политическая риторика, а факты остаются фактами. Россия дала в долг Украине 3 миллиарда долларов в декабре 2013 года. Украина решила отказаться от этого долга и не платить. По всем законам капитализма этого быть не должно», — заявил сенатор в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Высокий суд Лондона принял сторону России в вопросе о так называемом «долге Януковича». Это ясно показывает, что Украина не может рассчитывать на помощь международного сообщества, когда пытается уклониться от погашения своих кредитов.

«Украина не получит здесь никакой поддержки, я думаю. Потому украинские политики пошумят, пошумят и успокоятся, и вынуждены будут заплатить», — подчеркивает Владимир Джабаров.

Разворот на 180 градусов

Все понимают, продолжает сенатор, что если Украине будет позволено списать хоть один суверенный долг, то следующими в очереди неудовлетворенных кредиторов станут уже западные страны и МВФ, щедро субсидирующие Киев сейчас.

«В цивилизованном мире надо платить. Недаром, когда распался Советский Союз, Россия погасила все его долги, даже взятые в царские времена. Одним словом — долг платежом красен. Украина тут тоже никуда не денется. Я думаю, что украинское руководство попытается отвлечь от всей этой неприятной для себя ситуации внимание, но будет платить. У них много проблем с МВФ, который больше не может кредитовать Украину из-за всех ее невыплаченных задолженностей. Западные лидеры, встречаясь с Порошенко, также говорят ему, что от этого не уйти», — продолжает Владимир Джабаров.

В 2016 году Порошенко говорил, что никогда не будет платить «долг Януковича», называя его незаконной взяткой своему низложенному предшественнику. Реальность показала, что платить все же придется.