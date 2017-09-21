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«Адмирал Эссен» выполнил задачи в Средиземном море и взял курс на Севастополь
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    «Адмирал Эссен» выполнил задачи в Средиземном море и взял курс на Севастополь

    13:10  21 Сентября 2017
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    «Адмирал Эссен» выполнил задачи в Средиземном море и взял курс на Севастополь

    Москва, 21 сентября. Фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» начал переход к месту постоянной дислокации в Севастополь после того, как он выполнил своим задачи в Средиземном море. Об этом сообщила пресс-служба Северного флота.

    «Фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» возвращается в Севастополь после выполнения задач в составе постоянного соединения Военно-Морского Флота в Средиземном море, где корабль находился с 11 июля текущего года», — сообщается на сайте министерства обороны России.

    Уточняется, что фрегат в составе соединения сменил сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый».

    «Адмирал Эссен» выполнил задачи в Средиземном море и взял курс на Севастополь

    Напомним, 9 июля фрегат вышел из Севастополя для присоединения к российской группировке кораблей в Средиземном море. 5 сентября «Адмирал Эссен» осуществил пуски крылатых ракет «Калибр» по объектам «Исламского государства»* (организация запрещена в России) в районе Дейр эз-Зора в Сирии.

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Борис Любимов
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