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Цены на иномарки в России могут вырасти из-за увеличения утилизационного сбора
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    Цены на иномарки в России могут вырасти из-за увеличения утилизационного сбора

    11:54  21 Сентября 2017
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    Цены на иномарки в России могут вырасти из-за увеличения утилизационного сбора

    Москва, 21 сентября. Авторы поправки в проект бюджета России на 2018-2020 годы считают, что пополнить казну в будущем году поможет увеличение утилизационного сбора на машины, пишут «Ведомости», ссылаясь на соответствующий документ.

    Бюджет России в 2018 году может пополниться на 28 млрд рублей за счет повышения утилизационного сбора на авто в размере 15%, уверены авторы поправки. В пояснительной записке к документу говорится, что в федеральный бюджет в 2019 году может поступить до 259,8 млрд рублей, через год  — до 267,9 млрд рублей.

    Эти цифры отражают прогноз поступлений за счет производства и импорта машин, а также за счет введения в 2019 году сбора на оборудование предприятий тяжелого и энергетического машиностроения. «Ведомости» пишут, что в кабмине нет согласия относительно необходимости повышения сборов. Так, в МЭР полагают, что расчеты авторов поправки не обоснованы.

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    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #бюджет #авто
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