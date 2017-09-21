Прохоров продал 100% «Сноба»

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Москва, 21 сентября. Группа «Онэксим» российского олигарха Михаила Прохорова завершила сделку по продаже 100% ООО «Сноб Медиа».

Как уточняют представители «Онэксим», покупателем стала генеральный директор «Сноб Медиа» Марина Геворкян. «Сноб» был последним медиа-активом группы.

Отмечается также, что смена собственника «Сноб Медиа» произошла «в рамках реализации новой инвестиционной стратегии».

Геворкян не стала раскрывать сумму сделки, а также не уточнила данные финансовых показателей проекта, но заявила, что в 2018 году «Сноб Медиа» должен стать безубыточным, пишет газета «Ведомости».