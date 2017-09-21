Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Общество
СМИ назвали имя возможного преемника нижегородского губернатора Шанцева
Экономика
Прохоров продал 100% «Сноба»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Прохоров продал 100% «Сноба»

    11:45  21 Сентября 2017  /обновлено: 11:46  21 Сентября 2017
    37

    Прохоров продал 100% «Сноба»

    Москва, 21 сентября. Группа «Онэксим» российского олигарха Михаила Прохорова завершила сделку по продаже 100% ООО «Сноб Медиа».

    Как уточняют представители «Онэксим», покупателем стала генеральный директор «Сноб Медиа» Марина Геворкян. «Сноб» был последним медиа-активом группы.

    Отмечается также, что смена собственника «Сноб Медиа» произошла «в рамках реализации новой инвестиционной стратегии».

    Геворкян не стала раскрывать сумму сделки, а также не уточнила данные финансовых показателей проекта, но заявила, что в 2018 году «Сноб Медиа» должен стать безубыточным, пишет газета «Ведомости».

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #прохоров #сноб
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017 28977

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        41628

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        20456

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8199

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        7819
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Украина выплатила часть судебных издержек по иску России о долге в 3 млрд долларов

        Украина выплатила часть судебных издержек по иску России о долге в 3 млрд долларов

        11:45   21 Сентября 2017
        134
        Пять стран объединились для судебного процесса над виновными в крушении MH-17

        Пять стран объединились для судебного процесса над виновными в крушении MH-17

        9:59   21 Сентября 2017
        7256
        Центробанк принял решение о санации «Бинбанка» и «Рост банка»

        Центробанк принял решение о санации «Бинбанка» и «Рост банка»

        9:47   21 Сентября 2017
        506
        Сирия: САА при поддержке ВКС РФ ликвидировала сотни боевиков на севере Хамы

        Сирия: САА при поддержке ВКС РФ ликвидировала сотни боевиков на севере Хамы

        23:07   20 Сентября 2017
        26136