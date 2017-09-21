Сирия сегодня: ВКС РФ ударили по боевикам в Идлибе, SDF перебрасывают силы в Дейр эз-Зор

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Сирия, 21 сентября. Министерство обороны Российской Федерации показало видео ударов Воздушно-космических сил (ВКС) РФ по боевикам, которые окружили российских военных в «Идлибе». Курды перебрасывают силы из Ракки в Дейр-эз-Зор. Сирийская арабская армия (САА) контролирует более 85 процентов территорий Дейр-эз-Зора. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Под прикрытием ВКС РФ

Минобороны Российской Федерации опубликовало видео воздушных ударов российских ВКС по террористам группировки «Джебхат ан-Нусра»* (запрещена в России). Сообщается, что боевики попытались заблокировать взвод военной полиции РФ в зоне деэскалации «Идлиб», после чего по ним были нанесены удары российской авиации.

На видео можно увидеть, как ВКС РФ наносят удары по террористам, которые организовали наступление в районе Хамы. Боевикам удалось продвинуться на несколько километров вперед, окружив взвод российских военных, которые наблюдали за соблюдением режима прекращения огня в зоне деэскалации.

Как сообщает «Рен-ТВ», взвод, в составе которого на тот момент находилось 29 человек, на протяжении нескольких часов отбивался от атак численно превосходящих террористов. По данным СМИ, три военнослужащих получили ранения. После ударов ВКС РФ по боевикам российским военным удалось выйти из окружения.

Переброска сил

Российским средствам контроля удалось зафиксировать переброску бойцов «Сирийских демократических сил» (СДС, SDF), которые состоят в основном из курдских вооруженных формирований и местных арабских племен, из провинции Ракка в северные районы провинции Дейр эз-Зор. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Российскими средствами контроля зафиксирована переброска боевиков СДС из провинции Ракка в северные районы провинции Дейр эз-Зор. Хочу особо обратить внимание, что приближающиеся с севера к Дейр эз-Зору боевики СДС беспрепятственно вливаются в боевые порядки террористов ИГИЛ* (запрещена в РФ, — Прим. ФАН). Российскими беспилотными средствами и разведкой за неделю не зафиксировано ни одного боестолкновения ИГИЛ с «третьей силой» — СДС», — добавил Конашенков.

Контроль над территорией

Кроме того, Игорь Конашенков отметил, что Сирийская арабская армия за прошедшую ночь очистила от боевиков около 16 квадратных километров и два населенных пункта на западном берегу реки Евфрат.

«В течение последних суток сирийские правительственные войска продолжали наступательные действия по уничтожению последнего плацдарма ИГИЛ в районе города Дейр эз-Зора. За прошедшую ночь штурмовые отряды генерала Сухела очистили от террористов около 16 квадратных километров и два населенных пункта на западном берегу Евфрата», — рассказали в Минобороны РФ.

Конашенков отметил, САА контролирует уже более 85 процентов территорий в окрестностях Дейр эз-Зора. Он подчеркнул, что город будет полностью освобожден уже в ближайшую неделю.

* Организация запрещена на территории РФ.