Саакашвили обвинил генпрокурора Украины в нарушении закона

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Киев, 21 сентября. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Михаил Саакашвили должен ответить за прорыв границы. Экс-губернатор Одесской области, в свою очередь, с этим не согласен.

Луценко заявил, что бывшему губернатору Одесской области уже вручен протокол об административном правонарушении. Теперь он должен заплатить штраф и получить вид на жительство, сообщает портал «Страна».

Кроме этого, генпрокурор Украины подчеркнул, что действия Саакашвили подпадают только под административную ответственность, однако те, кто помогал ему пересекать границу, должны понести уголовное наказание.

Экс-губернатор Одессы уже отреагировал на заявление Луценко. Предложение генерального прокурора нарушает закон, пишет Саакашвили в Facebook.

Ранее «Газета.ру» писала о том, что Михаил Саакашвили рассказал о деньгах для подкупа в администрации Порошенко.