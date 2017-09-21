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Украина
Саакашвили обвинил генпрокурора Украины в нарушении закона
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    Саакашвили обвинил генпрокурора Украины в нарушении закона

    13:33  21 Сентября 2017
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    Саакашвили считает, что генпрокурор Украины нарушает закон

    Киев, 21 сентября. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Михаил Саакашвили должен ответить за прорыв границы. Экс-губернатор Одесской области, в свою очередь, с этим не согласен.

    Луценко заявил, что бывшему губернатору Одесской области уже вручен протокол об административном правонарушении. Теперь он должен заплатить штраф и получить вид на жительство, сообщает портал «Страна».

    Кроме этого, генпрокурор Украины подчеркнул, что действия Саакашвили подпадают только под административную ответственность, однако те, кто помогал ему пересекать границу, должны понести уголовное наказание.

    Саакашвили считает, что генпрокурор Украины нарушает закон

    Экс-губернатор Одессы уже отреагировал на заявление Луценко. Предложение генерального прокурора нарушает закон, пишет Саакашвили в Facebook.

    Ранее «Газета.ру» писала о том, что Михаил Саакашвили рассказал о деньгах для подкупа в администрации Порошенко. 

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    Автор: Алексей Громов
    #украина #саакашвили #луценко
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