Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Происшествия
Неизвестные устроили перестрелку в здании стамбульского суда
Политика
Украина выплатила часть судебных издержек по иску России о долге в 3 млрд долларов
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Украина выплатила часть судебных издержек по иску России о долге в 3 млрд долларов

    11:45  21 Сентября 2017  /обновлено: 11:52  21 Сентября 2017
    115

    Украина выплатила часть судебных издержек по иску России о долге в 3 млрд долларов

    Киев, 21 сентября. Минфин России сообщил о выплате украинской стороной судебных издержек по иску России о долге в 3 млрд долларов по облигационному займу. Таким образом, Киев выполнил постановление лондонского Высокого суда.

    О поступлении средств сообщила представляющая интересы России в Лондоне компания The Law Debenture Corporation PLC.

    Юридическая компания «подтвердила поступление от Украины платежа в сумме 1,16 млн фунтов стерлингов. Таким образом, Украина исполнила постановление Высокого Суда Лондона о компенсации Украиной части судебных издержек, понесенных российской стороной», сообщил Минфин РФ.

     

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Валентин Меликов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017 28973

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        41623

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        20452

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8196

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        7812
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Украина выплатила часть судебных издержек по иску России о долге в 3 млрд долларов

        Украина выплатила часть судебных издержек по иску России о долге в 3 млрд долларов

        11:45   21 Сентября 2017
        112
        Пять стран объединились для судебного процесса над виновными в крушении MH-17

        Пять стран объединились для судебного процесса над виновными в крушении MH-17

        9:59   21 Сентября 2017
        7201
        Центробанк принял решение о санации «Бинбанка» и «Рост банка»

        Центробанк принял решение о санации «Бинбанка» и «Рост банка»

        9:47   21 Сентября 2017
        491
        Сирия: САА при поддержке ВКС РФ ликвидировала сотни боевиков на севере Хамы

        Сирия: САА при поддержке ВКС РФ ликвидировала сотни боевиков на севере Хамы

        23:07   20 Сентября 2017
        26122