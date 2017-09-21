Украина выплатила часть судебных издержек по иску России о долге в 3 млрд долларов

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Киев, 21 сентября. Минфин России сообщил о выплате украинской стороной судебных издержек по иску России о долге в 3 млрд долларов по облигационному займу. Таким образом, Киев выполнил постановление лондонского Высокого суда.

О поступлении средств сообщила представляющая интересы России в Лондоне компания The Law Debenture Corporation PLC.

Юридическая компания «подтвердила поступление от Украины платежа в сумме 1,16 млн фунтов стерлингов. Таким образом, Украина исполнила постановление Высокого Суда Лондона о компенсации Украиной части судебных издержек, понесенных российской стороной», сообщил Минфин РФ.