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Россия
Россиян защитят от контрафактного алкоголя маркировкой бутылок
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    Россиян защитят от контрафактного алкоголя маркировкой бутылок

    12:15  21 Сентября 2017
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    Россиян защитят от контрафактного алкоголя маркировкой бутылок

    Москва, 21 сентября. Законопроект о маркировке стеклянной тары для алкоголя, вводящий уголовную ответственность за оборот контрафактного спиртного, может быть принят до конца текущего года. Об этом сообщил один из авторов документа, сенатор Сергей Рябухин.

    По его словам, на данный момент сегодня наказание за распространение нелегальной алкогольной продукции предусмотрено для изготовителей фальшивых акцизных марок и тех, кто разливает алкоголь по бутылкам. Новый законопроект предлагает введение ответственности еще и для производителей тары.

    В России сегодня работают около 40 стекольных заводов, около 12 млрд бутылок в год приходится на 11 крупнейших из них. По мнению Рябухина, чтобы идентифицировать бутылку, в которую разлили контрафактный алкоголь, необходимо маркировать стеклотару.

    «Тогда любой потребитель сможет перевернуть бутылку, посмотреть на донышко и увидеть, что она была изготовлена, к примеру, на Липецком или Владимирском стекольном заводе. Для этого у каждого предприятия должна быть индивидуальная маркировка», — пояснил сенатор.

    Законопроект предлагает наказывать за оборот нелегального спиртного штрафами от 3 до 5 млн рублей и лишением свободы до восьми лет, сообщает «Парламентская газета».

    Россиян защитят от контрафактного алкоголя маркировкой бутылок

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    Автор: Катерина Михайлиди
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