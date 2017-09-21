Курдов в Дейр эз-Зоре поддержит крупный американский конвой, прибывший в Рожаву

В Избранное

Алеппо, 21 сентября. Международная коалиция во главе с США перебрасывает военных в курдский регион на севере Сирии.

Американский конвой из 200 военных грузовиков прибыл в регион Рожава (Сирийский Курдистан) в северной части Сирии для поддержки курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG) из состава оппозиционных «Сирийских демократических сил» (SDF). Сирийский источник отмечает, что американцы намерены поддержать наступление курдов в провинции Дейр эз-Зор.

Ранее сообщалось, что курдские ополченцы в Дейр эз-Зоре начали вливаться в ряды террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в России). Под видом борьбы с исламистами курды заняты зачисткой мирного населения шиитского толка в провинции Дейр эз-Зор.

1

Now

The arrival of a US arms convoy from 200 trucks to Rojava, this time also is to support the SDF campaign to liberate Deir al-Zour pic.twitter.com/F1Aa2GY2Gb — Arin sheikhmos (@sheihkmos1987) September 20, 2017

* Организация запрещена на территории РФ.