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Курдов в Дейр эз-Зоре поддержит крупный американский конвой, прибывший в Рожаву
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    Курдов в Дейр эз-Зоре поддержит крупный американский конвой, прибывший в Рожаву

    11:45  21 Сентября 2017  /обновлено: 11:46  21 Сентября 2017
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    Курдов в Дейр эз-Зоре поддержит крупный американский конвой, прибывший в Рожаву

    Алеппо, 21 сентября. Международная коалиция во главе с США перебрасывает военных в курдский регион на севере Сирии.

    Американский конвой из 200 военных грузовиков прибыл в регион Рожава (Сирийский Курдистан) в северной части Сирии для поддержки курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG) из состава оппозиционных «Сирийских демократических сил» (SDF). Сирийский источник отмечает, что американцы намерены поддержать наступление курдов в провинции Дейр эз-Зор.

    Ранее сообщалось, что курдские ополченцы в Дейр эз-Зоре начали вливаться в ряды террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в России). Под видом борьбы с исламистами курды заняты зачисткой мирного населения шиитского толка в провинции Дейр эз-Зор.

     

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сша #сирия #курды #дейр эз-зор
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