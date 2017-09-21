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Москва не видит смысла в размещении миссии ООН на украинско-российской границе
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    Москва не видит смысла в размещении миссии ООН на украинско-российской границе

    11:52  21 Сентября 2017
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    Москва не видит смысла в размещении миссии ООН на украинско-российской границе

    Нью-Йорк, 21 сентября. Москва не видит смысла в развертывании миссии ООН на российско-украинской границей, заявил представитель МИД РФ Геннадий Гатилов, комментируя ситуацию с проектом резолюции по Донбассу.

    Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Геннадий Гатилов сообщил, что Киев хочет развертывания миссии ООН по всей территории страны, включая российско-украинскую границу.

    «Россия не является стороной в этом конфликте, поэтому нет никакого смысла в развертывании миротворцев на границе», — выразил дипломат позицию властей.

    Он также добавил, что Москва опирается на договоренности Минска, где присутствует ряд нерешенных вопросов. Гатилов заметил, что «украинцы все ставят с ног на голову», но первым делом хотят перекрыть границу, подобный подход российское руководство не разделяет. Инициативу о введении миротворцев в Донбасс на линию разграничения высказал президент РФ Владимир Путин. 

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    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #донбасс #украина
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