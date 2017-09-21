Сирия: за российскими военными, отбитыми у боевиков, могли охотиться спецслужбы США — эксперт

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Воздушно-космические силы России (ВКС РФ), действующие в Сирии, нанесли удары по боевикам запрещенных в РФ группировок, окруживших отряд российской военной полиции. В Минобороны РФ также указали на возможную роль США в усилении атак боевиков в провинции Идлиб и предупредили, что будут жестко пресекать все попытки ударов из районов, где находятся подконтрольные США «Сирийские демократические силы» (SDF). По мнению эксперта по Сирии Дмитрия Егорченкова, за последними атаками боевиков в Сирии стоят США.

Как заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, сирийские военные дважды подверглись обстрелу из района, где располагаются войска «Сирийских демократических сил», поддерживаемых США. По словам представителя Минобороны РФ, до американских военных доведена информация, что все попытки обстрелов из района расположения SDF будут решительно пресекаться.

Ранее появилось видео удара ВКС РФ по боевикам в провинции Идлиб, предоставленное Министерством обороны РФ. Как сообщили в ведомстве, в операции по спасению российских военных также принимал участие отряда деблокирования.

Небесный огонь возмездия: кадры уничтожения ВКС РФ боевиков, напавших на российскую военную полицию под Хамой: https://t.co/Ce77Gq4Nht pic.twitter.com/RlyzziN9AY — Телеканал ЗВЕЗДА (@zvezdanews) September 21, 2017

Как рассказал начальник главного оперативного управления Генштаба РФ генерал-полковник Сергей Рудской, российские военные в течение нескольких часов отражали атаки превосходящих сил противника. Военнослужащие РФ действовали плечом к плечу с отрядом племени муали, подписавшем соглашение о присоединение к режиму прекращения боевых действий, добавил Рудской. В ходе боя трое российских военных получили ранения.

В результате совместных действий ВКС РФ и группы деблокирования окружение боевиков было прорвано, и российские военные вышли в район, подконтрольный правительственным силам. Все участники операции были представлены к наградам.

Как отметили в российском военном ведомстве, в то же самое время, когда шла операция по спасению российских военных, боевики запрещенной в РФ террористической группировки «Джебхат-ан-Нусра» начали масштабное наступление на позиции сирийской армии севернее и северо-восточнее города Хама в зоне деэскалации «Идлиб». Наступление началось, несмотря на действующую договоренность о прекращении боевых действий в этом районе, подчеркнули в МО РФ.

Атаки террористов в районе зоны деэскалации «Идлиб» Минобороны РФ связывает с действиями США, направленными на то, чтобы помешать успешной операции сирийской армии в районе Евфрата.

«Наступление инициировано американскими спецслужбами, чтобы остановить успешно развивающееся продвижение правительственных войск к востоку от Дейр-эз-Зора», — сообщили в Минобороны РФ.

Что сегодня происходит в районе антитеррористической операции в Сирии, и какую роль в активизации боевиков играют действия США, Федеральному агентству новостей объяснил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков.

«В последнее время российское министерство обороны делает достаточно жесткие заявления, касающиеся США, — отметил эксперт. — И, похоже, действительно есть связь между нападением на российских военных полицейских в Идлибе и обстрелами «Сирийскими демократическими силами», курируемыми Соединенными Штатами, районов в провинции Дейр-эз-Зор, контролируемых правительственными войсками. Идет ли речь о том, что США любыми силами пытаются помешать российским военным советникам и ВКС РФ вести антитеррористическую операцию и остановить наступление сирийской армии? — Да, предположить такой вариант развития событий вполне возможно, поскольку наступление на позиции ИГИЛ* («Исламское государство»* —террористическая организация, запрещенная в РФ — прим.) идет быстрыми темпами, а американцы потеряли стратегическую инициативу в этом районе и пытаются любыми силами ее вернуть. В том числе с применением различных неофициальных или полуофициальных приемов и инструментов. В связи с этим говорить, что события в Идлибе и Дейр-эз-Зоре никак не связаны, конечно, не приходится. Есть информация, что основной целью боевиков в Идлибе был именно захват российских военнослужащих с целью последующей их передачи…».

На уточняющий вопрос, кому именно боевики могли передать российских военнослужащих, если бы террористам удалось взять их в плен, эксперт ответил так:

«Здесь мы все-таки находимся в сфере, скорее, гадательной. Но периодически появляется информация, что речь может идти о представителях западных, в том числе американских спецслужб. Будем следить за развитием событий, думаю, в ближайшее время появится дополнительная информация», — резюмировал Дмитрий Егорченков.

* Организация запрещена на территории РФ.