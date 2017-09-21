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Путин поздравил Саргсяна с Днем независимости Армении
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    Путин поздравил Саргсяна с Днем независимости Армении

    11:37  21 Сентября 2017
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    Путин поздравил Саргсяна с Днем независимости Армении

    Москва, 21 сентября. Российский президент Владимир Путин поздравил своего армянского коллегу Сержа Саргсяна с Днем независимости страны, отметив эффективное сотрудничество стран в рамках Евразийского экономического союза, ОДКБ и СНГ. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Кремля.

    Российский лидер напомнил, что в 2017 году Россия и Армения отмечают две важные даты — 25-летие установления внешнеполитических отношений и 20-летие со дня подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

    Путин поздравил Саргсяна с Днем независимости Армении

    «Президент России высоко оценил успехи, достигнутые в развитии всего комплекса двусторонних связей, а также эффективное российско-армянское взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза, ОДКБ и СНГ», — следует из поздравительной телеграммы.

    Путин также выразил уверенность в дальнейшем эффективном сотрудничестве между Москвой и Ереваном. 

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    Автор: Дана Балан
    #путин #россия #армения #снг #саргсян #одкб
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