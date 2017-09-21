Церковь в Мексике рухнула на прихожан во время крещения младенца

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Мехико, 21 сентября. Церковь в мексиканском штате Пуэбла обрушилась на прихожан, пришедших на церемонию крещения младенца. В результате погибли 11 человек.

Трагедия произошла в построенной в XVII веке церкви Апостола Иакова, которая пострадала во время крупного землетрясения, которое произошло в Мексике во вторник. Во время крещения там находились 16 человек. При обрушении купола церкви погибли, среди прочих, четверо детей. Три человека были доставлены в больницу, серьезных травм избежал только священник.

Как отмечает местная газета Sol de Puebla, два человека остаются под обломками церкви. Местные жители продолжают разбор завалов, несмотря на большую опасность — существует риск обрушения уцелевших стен и колокольни церкви.

Ранее «Газета.ru» сообщала о гибели 20 детей и двоих взрослых в разрушенной землетрясением школе в Мексике.