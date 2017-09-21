Подросток из Израиля пострадал при взрыве в Умани

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Умань, 21 сентября. В ночь на 21 сентября недалеко от места пребывания паломников-хасидов в Умани произошел взрыв, пострадал 13-летний израильский подросток, сообщили в областной полиции.

Взрыв неизвестного предмета произошел в ночь на 21 сентября в Черкасской области, в результате инцидента порезы руки и кисти получил гражданин Израиля. По данным местной полиции, на место ЧП прибыли первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин и еще один представитель ведомства Александр Фацевич. Пострадавший получил медпомощь, здесь работают взрывотехники и оперативная группа. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента.