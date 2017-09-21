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Происшествия
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Россия
Шойгу считает, что труд военнослужащих РФ уважают все россияне
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    Шойгу считает, что труд военнослужащих РФ уважают все россияне

    10:10  21 Сентября 2017
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    Шойгу считает, что труд военнослужащих РФ уважают все россияне

    Москва, 21 сентября. Министр обороны РФ выступил на церемонии награждения лауреатов фестиваля-конкурса «Армия России».

    Глава военного ведомства отметил в своем выступлении, что российские моряки и летчики принимают участие в операции в Сирийской арабской республике, защищая страну от международного терроризма. Но это не единственное место, где они совершенствуют свои профессиональные навыки, подчеркнул Шойгу.

    Существенно возросло количество учений, а также внезапных проверок воинских подразделений. Министр сообщил, что порядка 80 процентов времени российские военнослужащие проводят на полигонах.

    Шойгу считает, что труд военнослужащих РФ уважают все россияне

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #сергей шойгу #армия россии #вс рф
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