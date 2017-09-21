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Базу комиссии по ценным бумагам и биржам США взломали хакеры
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    Базу комиссии по ценным бумагам и биржам США взломали хакеры

    10:14  21 Сентября 2017
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    Базу комиссии по ценным бумагам и биржам США взломали хакеры

    Вашингтон, 21 сентября. Неизвестные хакеры взломали базу данных комиссии по ценным бумагам и биржам США, содержащей сведения тысяч частных компаний, не предназначенные для широкой публики. 

    По словам председателя комиссии Джея Клейтона, риски в поле кибербезопасности значительны и «во многих случаях возникают систематически». 

    При этом в комиссии уверяют, что кибератака не подорвала ее работу, а также не привела и к систематическому возникновению угрозы повторных нападений хакеров, сообщает ТАСС.
     

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    Автор: Ярослава Замысловатова
    #сша #хакеры #ценные бумаги #взлом #комиссия сша #биржи
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