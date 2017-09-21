Эксперт рассказал, как очистить воздух в российских городах

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Минприроды составило список городов России с самым грязным воздухом.

В двадцатку городов с самым загрязненным воздухом попали Биробиджан, амурский Благовещенск, Братск, Зима, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Магнитогорск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Чегдомын, Черемхово, Черногорск, Чита, Шелехов.

Общемировая проблема

Наибольшие проблемы с воздухом отмечены за Уралом. Так, согласно госдокладу, в большинстве городов Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов уровень концентрации загрязняющих веществ превышает предельно допустимый.

Андрей Фролов, сопредседатель Союза экологических организаций Москвы, считает доклад Минприроды весьма показательным. В числе прочего он свидетельствует о том, что государство всерьез обеспокоено экологическими проблемами.

В такого рода отчетах очень важна методика исследования, подчеркивает эксперт. Очень важно, какие вредные для атмосферы выбросы учитываются в качестве показателей, а какие нет. В этом смысле министерский доклад — лишь один из многих.

«На каких веществах заостряется внимание, такие города и будут «светиться». Если брать выбросы в атмосферу, связанные с металлургической промышленностью, то сразу на первое место выходят Норильск и Магнитогорск. Если учитывать газообразные фракции — то есть все то, что связано с засильем автотранспорта в наших городах — то на первом месте, несомненно, была бы Москва. Наоборот, если выбросы углекислого газа не принимать в расчет, то Москва окажется где-то в конце списка, так как вся тяжелая промышленность оттуда уже вынесена, а работающие в столице ТЭС, благодаря стоящим на них очистительным сооружениям, загрязняют воздух не так сильно», — пояснил ученый-эколог для корреспондента Федерального агентства новостей.

В любом случае, отчет Минприроды лишь подтверждает давно известный специалистам факт, что в России масса городов, где уровень вредных выбросов в атмосферу превышает предельно допустимый в десятки раз.

«В России масса городов-газовых камер, в которых, исходя из чисто экологических соображений, жить нельзя. С другой стороны, это не только наша, но общемировая проблема. Самое главное здесь не где воздух грязнее — в Биробиджане, Петербурге или Москве. Важно то, что показатели для всей страны не самые лучшие», — поясняет Фролов.

Как переломить тренд

Министерство природных ресурсов и экологии фиксирует также неприятную динамику роста заболеваний астмой и другими болезнями, связанными с выбросами в атмосферу вредных веществ, среди россиян. Фролов указывает на то, что эти выводы также подтверждены многими аналогичными исследованиями. К сожалению, в ближайшие годы этот тренд, скорее всего, только продолжится.

«Люди все чаще заболевают астмой во многом из-за того, что на улицах городов появляется все больше транспортных средств. Сейчас число машин в России и загруженность ими улиц наших городов только увеличивается», — подчеркивает эксперт.

Для того чтобы хоть как-то переломить этот тренд, правительству следует принять более жесткие меры контроля над качеством топлива, поставляемого на российские автозаправочные станции, резюмирует Андрей Фролов.

«Сейчас многие из них формально перешли на бензин стандарт Евро-5. Тем не менее на деле эти требования не выполняются, и автомашины россиян зачастую заправляют чем попало, так называемым «паленым бензином». Недаром многие автомобилисты регулярно обращаются в сервисные центры с жалобами на неисправность свечей в своих двигателей и другие поломки, связанные с некачественным топливом», — поясняет Фролов.

Введение более жестких мер ответственности — вплоть до уголовной — за поставку и продажу топлива, не отвечающего последним экологическим стандартам, могло бы несколько исправить ситуацию с загрязненностью воздуха на улицах российских городов.