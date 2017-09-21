Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Общество
СМИ назвали имя возможного преемника нижегородского губернатора Шанцева
Россия
Эксперт рассказал, как очистить воздух в российских городах
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Эксперт рассказал, как очистить воздух в российских городах

    12:02  21 Сентября 2017  /обновлено: 12:08  21 Сентября 2017
    59

    Эксперт рассказал, как очистить воздух в российских городах

    Минприроды составило список городов России с самым грязным воздухом.

    В двадцатку городов с самым загрязненным воздухом попали Биробиджан, амурский Благовещенск, Братск, Зима, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Магнитогорск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Чегдомын, Черемхово, Черногорск, Чита, Шелехов.

    Общемировая проблема

    Наибольшие проблемы с воздухом отмечены за Уралом. Так, согласно госдокладу, в большинстве городов Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов уровень концентрации загрязняющих веществ превышает предельно допустимый.

    Андрей Фролов, сопредседатель Союза экологических организаций Москвы, считает доклад Минприроды весьма показательным. В числе прочего он свидетельствует о том, что государство всерьез обеспокоено экологическими проблемами.

    В такого рода отчетах очень важна методика исследования, подчеркивает эксперт. Очень важно, какие вредные для атмосферы выбросы учитываются в качестве показателей, а какие нет. В этом смысле министерский доклад — лишь один из многих.

    Наибольшие проблемы с воздухом отмечены за Уралом

    «На каких веществах заостряется внимание, такие города и будут «светиться». Если брать выбросы в атмосферу, связанные с металлургической промышленностью, то сразу на первое место выходят Норильск и Магнитогорск. Если учитывать газообразные фракции — то есть все то, что связано с засильем автотранспорта в наших городах — то на первом месте, несомненно, была бы Москва. Наоборот, если выбросы углекислого газа не принимать в расчет, то Москва окажется где-то в конце списка, так как вся тяжелая промышленность оттуда уже вынесена, а работающие в столице ТЭС, благодаря стоящим на них очистительным сооружениям, загрязняют воздух не так сильно», — пояснил ученый-эколог для корреспондента Федерального агентства новостей.

    В любом случае, отчет Минприроды лишь подтверждает давно известный специалистам факт, что в России масса городов, где уровень вредных выбросов в атмосферу превышает предельно допустимый в десятки раз.

    В России масса городов, где уровень вредных выбросов в атмосферу превышает предельно допустимый

    «В России масса городов-газовых камер, в которых, исходя из чисто экологических соображений, жить нельзя. С другой стороны, это не только наша, но общемировая проблема. Самое главное здесь не где воздух грязнее — в Биробиджане, Петербурге или Москве. Важно то, что показатели для всей страны не самые лучшие», — поясняет Фролов.

    Как переломить тренд

    Министерство природных ресурсов и экологии фиксирует также неприятную динамику роста заболеваний астмой и другими болезнями, связанными с выбросами в атмосферу вредных веществ, среди россиян. Фролов указывает на то, что эти выводы также подтверждены многими аналогичными исследованиями. К сожалению, в ближайшие годы этот тренд, скорее всего, только продолжится.

    Министерство природных ресурсов и экологии фиксирует также неприятную динамику роста заболеваний астмой и другими болезнями

    «Люди все чаще заболевают астмой во многом из-за того, что на улицах городов появляется все больше транспортных средств. Сейчас число машин в России и загруженность ими улиц наших городов только увеличивается», — подчеркивает эксперт.

    Для того чтобы хоть как-то переломить этот тренд, правительству следует принять более жесткие меры контроля над качеством топлива, поставляемого на российские автозаправочные станции, резюмирует Андрей Фролов.

    «Сейчас многие из них формально перешли на бензин стандарт Евро-5. Тем не менее на деле эти требования не выполняются, и автомашины россиян зачастую заправляют чем попало, так называемым «паленым бензином». Недаром многие автомобилисты регулярно обращаются в сервисные центры с жалобами на неисправность свечей в своих двигателей и другие поломки, связанные с некачественным топливом»,  — поясняет Фролов.

    Введение более жестких мер ответственности — вплоть до уголовной — за поставку и продажу топлива, не отвечающего последним экологическим стандартам, могло бы несколько исправить ситуацию с загрязненностью воздуха на улицах российских городов.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #россия #урал #экология #минприроды #атмосфера #выбросы #грязный воздух
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017 28977

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        41630

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        20457

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8200

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        7821
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Украина выплатила часть судебных издержек по иску России о долге в 3 млрд долларов

        Украина выплатила часть судебных издержек по иску России о долге в 3 млрд долларов

        11:45   21 Сентября 2017
        136
        Пять стран объединились для судебного процесса над виновными в крушении MH-17

        Пять стран объединились для судебного процесса над виновными в крушении MH-17

        9:59   21 Сентября 2017
        7265
        Центробанк принял решение о санации «Бинбанка» и «Рост банка»

        Центробанк принял решение о санации «Бинбанка» и «Рост банка»

        9:47   21 Сентября 2017
        510
        Сирия: САА при поддержке ВКС РФ ликвидировала сотни боевиков на севере Хамы

        Сирия: САА при поддержке ВКС РФ ликвидировала сотни боевиков на севере Хамы

        23:07   20 Сентября 2017
        26138