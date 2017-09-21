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Россия
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Путин обсудил с главой Прикамья реконструкцию железной дороги в регионе
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    Путин обсудил с главой Прикамья реконструкцию железной дороги в регионе

    12:00  21 Сентября 2017
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    Путин обсудил с главой Прикамья реконструкцию железной дороги в регионе

    Пермь, 21 сентября. Президент России Владимир Путин обсудил с губернатором Прикамья Максимом Решетниковым реконструкцию железной дороги в регионе, сообщили в пресс-службе Кремля.

    Решетников рассказал Путину о встрече с главой РЖД Олегом Белозеровым, на которой обсуждался перенос железной дороги с набережной Камы. По его словам, они нашли решение, которое дает ответ сразу на три вопроса.

    «Дело в том, что основная транспортировка грузов с Березниковско-Соликамского промузла идет по КамГЭСу, — констатировал Решетников. — Это достаточно старая дамба, 1955 года постройки, и в связи с ее состоянием накладываются ограничения на движение поездов. Сейчас идет большая реконструкция трассы от Соликамска до Перми под вывоз грузов с новых месторождений, но КамГЭС пока осталась нетронутой».

    Путин обсудил с главой Прикамья реконструкцию железной дороги в регионе

    Губернатор объяснил, что глава РЖД предложил построить новый железнодорожный мост чуть выше по течению Камы, а также сделать его совмещенным с автомобильным мостом. Таким образом, удастся убрать железнодорожное сообщение на участке от «Перми-2» до «Мотовилихи».

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #путин #железная дорога #прикамье #решетников #кама
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