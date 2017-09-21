Кризис дипломатии: эксперт оценил жесткий ответ КНДР на угрозы Трампа

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Глава МИД КНДР Ли Ён Хо, который прибыл в Нью-Йорк для участия в общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН), в резкой форме ответил на заявление президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о возможности «полного уничтожения» Северной Кореи. Об этом передает южнокорейское информационное агентство «Ренхап». Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Лай собаки»

Лидер США Дональд Трамп, выступая на ГА ООН, заявил, что Вашингтон «полностью уничтожит» Северную Корею, если КНДР будет угрожать безопасности Соединенных Штатов или их союзников. В свою очередь Ли Ён Хо заметил, что угроза хозяина Белого дома звучит как «лай собаки.

Напомним, в начале сентября Северная Корея заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Мощность одного такого заряда оценивается южнокорейскими и японскими военными в 160 килотонн. Это в десять раз больше мощности атомных бомб, которые были сброшены на Хиросиму в 1945 году. Заметим, что эти ядерные тесты стали шестыми в истории КНДР.

Дипломатическая лексика

Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок прокомментировал высказывание Ли Ён Хо. По его мнению, качество мировой дипломатической лексики за последние несколько лет существенно снизилось. Это заметно по выступлениям не только представителей так называемых «стран-изгоев», но и ведущих мировых держав. Президент Трамп, выступая с трибуны ООН, в очередной раз отнес КНДР к разряду стран, которые США рассматривают как потенциальную цель своей очередной «миротворческой» военной интервенции. В свою очередь дипломаты Северной Кореи ответили «асимметрично»: не пообещали в ответ превратить западное побережье США в «радиоактивный пепел», а всего лишь сравнили угрозы американского лидера с «лаем собаки» из известной присказки про идущий караван.

«Основная угроза, которую Пхеньян представляет как для США, так и, в гораздо большей степени, для своих непосредственных соседей, включая Россию, состоит не в том, что руководство КНДР вдруг решит атаковать Южную Корею или иную третью страну. Такое развитие событий вряд ли кто-то рассматривает всерьез. Опасность исходит как раз из возможности превентивной атаки со стороны США на ядерные арсеналы Северной Кореи. В данном случае есть опасность радиоактивного заражения достаточно большой территории, причем как в случае успешной американской операции, так и в том случае, если не все цели будут повержены. Ведь во втором случае Пхеньян, опасаясь полномасштабного вторжения, может принять решение произвести взрыв на своей территории или вблизи ее или пустить ракету на юг», — пояснил Станислав Бышок.

Таким образом, отметил эксперт, корейская проблема осложняется тем, что любые военные методы ее решения, которые предлагают США, по факту, даже в случае успеха, ухудшают положение всех стран региона. И это мы рассматриваем только ситуацию, при которой Китай — главный импортер продукции КНДР и главный гарант безопасности этой маленькой страны — решит остаться в стороне от конфликта.