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Россия
Путин поддержал идею направить 14 млн рублей погорельцам Северомуйска
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    Путин поддержал идею направить 14 млн рублей погорельцам Северомуйска

    10:00  21 Сентября 2017
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    Путин поддержал идею направить 14 млн рублей погорельцам Северомуйска

    Москва, 21 сентября. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу главы Бурятии Алексея Цыденова направить  сэкономленные по селу Черемушки средства на восстановление жилья погорельцам в Северомуйске.

    Как рассказали в пресс-службе правительства республики, речь идет о сумме в 14 миллионов рублей. Ранее средства были направлены из федерального бюджета на ликвидацию последствий пожара в селе Черемушки Прибайкальского района, где от огня пострадали 20 домов.

    Было решено направить финансы погорельцам в Северомуйске. В этом населенном пункте сгорели 24 дома. 87 погорельцам было выделено 9,57 миллиона рублей. 28 семей лишились права на участие в программе по переселению жителей БАМа. Отмечалось, что, в случае положительного решения Кабмина РФ, они претендуют на денежную компенсацию.

    Путин поддержал идею направить 14 млн рублей погорельцам Северомуйска

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    Автор: Алия Садыкова
    #путин #бурятия
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