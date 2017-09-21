Путин поддержал идею направить 14 млн рублей погорельцам Северомуйска

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Москва, 21 сентября. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу главы Бурятии Алексея Цыденова направить сэкономленные по селу Черемушки средства на восстановление жилья погорельцам в Северомуйске.

Как рассказали в пресс-службе правительства республики, речь идет о сумме в 14 миллионов рублей. Ранее средства были направлены из федерального бюджета на ликвидацию последствий пожара в селе Черемушки Прибайкальского района, где от огня пострадали 20 домов.

Было решено направить финансы погорельцам в Северомуйске. В этом населенном пункте сгорели 24 дома. 87 погорельцам было выделено 9,57 миллиона рублей. 28 семей лишились права на участие в программе по переселению жителей БАМа. Отмечалось, что, в случае положительного решения Кабмина РФ, они претендуют на денежную компенсацию.