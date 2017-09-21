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Центробанк принял решение о санации «Бинбанка» и «Рост банка»
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    Центробанк принял решение о санации «Бинбанка» и «Рост банка»

    9:47  21 Сентября 2017  /обновлено: 9:50  21 Сентября 2017
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    Центрбанк принял решение о санации «Бинбанка» и «Рост банка»

    Москва, 21 сентября. Российский финансовый регулятор принял решение о проведении санации российских «Бинбанка» и «Рост банка» с использование средств Фонда консолидации банковского сектора. В ходе процесса санации Банк России будет выступать в качестве основного инвестора, сообщила пресс-служба ЦБ.

    Меры повышения финансовой устойчивости банков, отмечает Центробанк, «позволит обеспечить непрерывность их деятельности на рынке банковских услуг и осуществить в последующем все необходимые мероприятия с целью дальнейшего развития деятельности банков».

    Центрбанк принял решение о санации «Бинбанка» и «Рост банка»

    20 сентября Центробанк назначил временную администрацию в «Бинбанк». Как отмечают в Центробанке, оба санируемых банка, а также иные банки этой группы — московский «Бинбанк диджитал» и екатерибургский «Уралприватбанк»будут продолжать работу в обычном режиме, будут совершать новые сделки и не прекратят исполнение своих обязательств. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится.

    Как отмечает Центробанк, «Бинбанк» занимает 8 место по размеру активов в России. 

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    Автор: Валентин Меликов
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