Порошенко заявил, что экономические мечты Киева начали сбываться

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Нью-Йорк, 21 сентября. Президент Украины Петр Порошенко сообщил о восстановлении экономики страны. С таким заявлением он выступил на общих дебатах 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.При этом украинский лидер подчеркнул, что Киев полностью имплементирует повестку дня устойчивого развития 2030.

«Полтора года назад экономическая ситуация в Украине была настолько сложной, что мы могли лишь мечтать о макроэкономической стабилизации. Теперь у нас есть все основания заявить об экономическом восстановлении», — сказал Порошенко.

Он также особо отметил, что расходы на оборону Украины достигают более 5% ВВП, однако Киев продолжает борьбу с коррупцией, проводит судебную и правоохранительную реформы, вводит децентрализацию, а также улучшает бизнес-климат.



