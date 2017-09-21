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Общество
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Украина
Порошенко заявил, что экономические мечты Киева начали сбываться
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    Порошенко заявил, что экономические мечты Киева начали сбываться

    15:50  21 Сентября 2017
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    Порошенко заявил, что Киев может перестать мечтать о стабилизации экономики

    Нью-Йорк, 21 сентября. Президент Украины Петр Порошенко сообщил о восстановлении экономики страны. С таким заявлением он выступил на общих дебатах 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.При этом украинский лидер подчеркнул, что Киев полностью имплементирует повестку дня устойчивого развития 2030.

    «Полтора года назад экономическая ситуация в Украине была настолько сложной, что мы могли лишь мечтать о макроэкономической стабилизации. Теперь у нас есть все основания заявить об экономическом восстановлении», — сказал Порошенко. 

    Он также особо отметил, что расходы на оборону Украины достигают более 5% ВВП, однако Киев продолжает борьбу с коррупцией, проводит судебную и правоохранительную реформы, вводит децентрализацию, а также улучшает бизнес-климат.

     

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    Автор: Ярослава Замысловатова
    #сша #украина #оон #порошенко #экономика
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