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Китай намерен запустить космическую миссию к Марсу в 2020 году
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    Китай намерен запустить космическую миссию к Марсу в 2020 году

    10:01  21 Сентября 2017
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    Китай намерен запустить космическую миссию к Марсу в 2020 году

    Пекин, 21 сентября. Уже в 2020 году китайские ученые намерены запустить к Марсу беспрецедентную космическую миссию, которая будет включать в себя сразу орбитальный и наземный исследовательский модули — таким образом, уже вскоре на Красную планету отправится первый китайский марсоход.

    Как сообщает China Daily, китайская миссия будет включать в себя три аппарата — орбитальную автоматическую станцию, посадочный модуль и марсоход с массой около 200 кг. Ровер будет собирать данные о поверхности Марса и тестировать новые виды оборудования. Предполагается, что эти исследования проложат путь следующей китайской миссии на Марс, в ходе которой планируется доставить на Землю образцы почвы и камней с Марса. Эта миссия должны состояться в период между 2025 и 2030 годами, сообщает «Свободная пресса».

    Китай намерен запустить космическую миссию к Марсу в 2020 году

    «Исследования Марса не только прокладывают путь к дальнейшему заселению людьми или роботами, — отмечает главный конструктор миссии Чжан Жунцяо. — Исследование его эволюции поможет ответить на некоторые ключевые вопросы космологии и окажет значимое влияние на нашу жизнь».

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    Автор: Валентин Меликов
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