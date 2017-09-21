Северокорейские дипломаты накопили $156 тыс. штрафов за парковку в Нью-Йорке

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Вашингтон, 21 сентября. Постоянное представительство Северной Кореи при ООН накопило огромное количество непогашенных штрафов за неправильную парковку дипломатических автомобилей в Нью-Йорке на общую сумму 156 тыс. долларов. Об этом в среду передает NBC.

Согласно информации телеканала, постоянное представительство Северной Кореи с 1990-х годов накопило более 1,3 тыс. неоплаченных штрафов.

North Korea owes New York City $156,000 for unpaid parking tickets, report finds https://t.co/2nfYnIufSp via @nbcnewyork pic.twitter.com/gan4MR1uMU — NBC News (@NBCNews) September 21, 2017

Однако, по словам секретаря постпредства Северной Кореи при ООН Чон Чо, эта информация является ложной.