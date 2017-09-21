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Политика
Северокорейские дипломаты накопили $156 тыс. штрафов за парковку в Нью-Йорке
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    Северокорейские дипломаты накопили $156 тыс. штрафов за парковку в Нью-Йорке

    9:40  21 Сентября 2017
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    Северокорейские дипломаты накопили $156 тыс. штрафов за парковку в Нью-Йорке

    Вашингтон, 21 сентября. Постоянное представительство Северной Кореи при ООН накопило огромное количество непогашенных штрафов за неправильную парковку дипломатических автомобилей в Нью-Йорке на общую сумму 156 тыс. долларов. Об этом в среду передает NBC.

    Согласно информации телеканала, постоянное представительство Северной Кореи с 1990-х годов накопило более 1,3 тыс. неоплаченных штрафов.

    Однако, по словам секретаря постпредства Северной Кореи при ООН Чон Чо, эта информация является ложной.

    «Если мы получаем штраф, то платим», — отметил он.

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    Автор: Дана Балан
    #сша #кндр #парковка #долг
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