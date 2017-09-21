Пять стран объединились для судебного процесса над виновными в крушении MH-17

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Москва, 21 сентября. Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина подписали соглашение по MH17. В нем они выразили политическую поддержку и приверженность сотрудничеству в привлечении к ответственности виновных в авиакатастрофе малайзийского Boeing-777.

Эти страны объединены в Совместную следственную группу (ССГ), занимающуюся расследованием крушения самолета. В соглашении члены группы подтвердили приверженность выдвижению обвинений и организации судебного процесса над подозреваемыми в катастрофе. Также они договорились о продолжении сотрудничества для выполнения резолюции СБ ООН 2166, сообщили в МИД Нидерландов.

«ССГ привержена тому, чтобы виновные были наказаны, и это соглашение является прямым свидетельством этого», — сказал глава внешнеполитического ведомства Берт Кундерс.

Cамолет авиакомпании Malaysia Airlines, который направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донбассе летом 2014 года. На борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.