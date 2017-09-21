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Происшествия
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Россия
Подачу воды в Керчи обещают возобновить раньше, чем планировалось
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    Подачу воды в Керчи обещают возобновить раньше, чем планировалось

    10:05  21 Сентября 2017
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    Ремонт оставил жителей Керчи без воды

    Симферополь, 21 сентября. В связи с ремонтными работами на водоводе подача воды в Керчь прекращена. Власти распорядились отправить на подмогу жителям водовозки. 

    Республиканское предприятие «Вода Крыма» сообщило, что в связи с ремонтными работами на водоводе на 7-м км Феодосийского шоссе, с 21 сентября до 22 сентября, вода в город подаваться не будет.

    Ремонт оставил жителей Керчи без воды

    Представители «Воды Крыма» заверили, что население Керчи оповещено о предстоящем отключении. Для обеспечения людей водой по городу запустят водовозки, графики подвоза опубликованы в местных СМИ.

    Работы будут производиться круглосуточно. Ремонт планируют завершить раньше обозначенных сроков.

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    Автор: Алексей Громов
    #крым #керчь #вода
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