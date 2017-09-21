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Тома Круза обвинили в гибели летчиков на съемках фильма
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    Тома Круза обвинили в гибели летчиков на съемках фильма

    9:31  21 Сентября 2017
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    Тома Круза обвинили в гибели летчиков на съемках фильма

    Лос-Анджелес, 21 сентября. Родственники летчиков, которые погибли на съемках фильма «Сделано в Америке», заявили, что к трагедии причастен актер Том Круз.

    По словам близких Алана Пурвина и Карлоса Берла, которые погибли на съемках в 2015 году, Круз поддерживал решение режиссера Дага Лаймана увеличить съемочные дни. Они подчеркнули, что летчики совершали полеты чаще, чем это было допустимо.

    Напомним, два пилота погибли во время катастрофы двухмоторного самолета в горах Колумбии во время съемок «Сделано в Америке». Третий летчик выжил, однако остался парализованным.

    Тома Круза обвинили в гибели летчиков на съемках фильма

    Накануне стало известно, что Том Круз заявил о возвращении на съемочную площадку фильма «Миссия невыполнима – 6» после серьезной травмы.

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #том круз #обвинение #сделано в америке #летчики
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