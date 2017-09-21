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Донбасс: жилой дом в Коминтерново загорелся после обстрела киевских силовиков
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    Донбасс: жилой дом в Коминтерново загорелся после обстрела киевских силовиков

    9:23  21 Сентября 2017
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    Донбасс: жилой дом в Коминтерново загорелся после обстрела киевских силовиков

    Донецк, 21 сентября. Обстрел киевских силовиков территорий ДНР спровоцировал пожар на юге республики. От попадания снаряда украинских военных загорелся дом в селе Коминтерново.

    Огнем было уничтожено 48 квадратных метров перекрытия, девять оконных блоков и один дверной. Об этом РИА Новости сообщили в МЧС ДНР.

    Напомним, с полуночи 25 августа в Донбассе действует новое, «школьное» перемирие. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь. Однако ВСУ продолжают нарушать режим тишины.
     

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    Автор: Алексей Громов
    #днр #донбасс #коминтерново
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