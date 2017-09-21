Украинские пограничники спустили агрессивных собак на наблюдателей ОБСЕ

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Киев, 21 сентября. В Херсонской области Украины сотрудники СММ ОБСЕ не смогли приблизиться к блокпосту из-за агрессивных собак пограничников.

Как сообщается на сайте ОБСЕ, инцидент произошел еще 17 сентября примерно в 50 м от пограничного блокпоста рядом с дамбой. Члены патруля миссии увидели трех собак, которые выскочили с позиции пограничников.

«Из-за агрессивного поведения которых наблюдатели не смогли подойти к блокпосту», — уточнили в ОБСЕ.

Сначала командир пограничников выполнил просьбу наблюдателей отозвать собак, однако затем он отпустил животных еще два раза. Псы преследовали автомобиль патруля с агрессивным лаем. В итоге представителям СММ удалось безопасно выехать из района, передает Газета.Ру.