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Происшествия
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Украина
Украинские пограничники спустили агрессивных собак на наблюдателей ОБСЕ
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    Украинские пограничники спустили агрессивных собак на наблюдателей ОБСЕ

    10:19  21 Сентября 2017
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    Украинские пограничники спустили собак на наблюдателей ОБСЕ

    Киев, 21 сентября. В Херсонской области Украины сотрудники СММ ОБСЕ не смогли приблизиться к блокпосту из-за агрессивных собак пограничников.

    Как сообщается на сайте ОБСЕ, инцидент произошел еще 17 сентября примерно в 50 м от пограничного блокпоста рядом с дамбой. Члены патруля миссии увидели трех собак, которые выскочили с позиции пограничников.

    «Из-за агрессивного поведения которых наблюдатели не смогли подойти к блокпосту», — уточнили в ОБСЕ.

    Украинские пограничники спустили собак на наблюдателей ОБСЕ

    Сначала командир пограничников выполнил просьбу наблюдателей отозвать собак, однако затем он отпустил животных еще два раза. Псы преследовали автомобиль патруля с агрессивным лаем. В итоге представителям СММ удалось безопасно выехать из района, передает Газета.Ру.

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    Автор: Борис Любимов
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