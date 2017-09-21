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Экономика
ЦБ РФ лишил лицензии банк «Арсенал» из-за угрозы вкладчикам и кредиторам
Экономика
ЦБ РФ лишил лицензии банк «Арсенал» из-за угрозы вкладчикам и кредиторам
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    ЦБ РФ лишил лицензии банк «Арсенал» из-за угрозы вкладчикам и кредиторам

    9:13  21 Сентября 2017
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    ЦБ РФ лишил лицензии банк «Арсенал» из-за угрозы вкладчикам и кредиторам

    Москва, 21 сентября. Банк России отозвал лицензию у московского банка «Арсенал». Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте регулятора.   

    «Арсенал» игнорировал требования законодательства и нормативных актов ЦБ РФ, регулирующих банковскую деятельность, в том числе в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма.

    Интересам кредиторов и вкладчиков «Арсенала», как подчеркнули в ЦБ, находились под реальной угрозой. Так, с 2016 года деятельность этой финансовой организации в значительной степени была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций.

    Кроме того, «Арсенал» использовал рискованную бизнес-модель и низкое качество значительной части активов. В банк назначена временная администрация.

     

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    Автор: Алексей Громов
    #банк россии #цб рф #арсенал
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