ЦБ РФ лишил лицензии банк «Арсенал» из-за угрозы вкладчикам и кредиторам

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Москва, 21 сентября. Банк России отозвал лицензию у московского банка «Арсенал». Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте регулятора.

«Арсенал» игнорировал требования законодательства и нормативных актов ЦБ РФ, регулирующих банковскую деятельность, в том числе в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма.

Интересам кредиторов и вкладчиков «Арсенала», как подчеркнули в ЦБ, находились под реальной угрозой. Так, с 2016 года деятельность этой финансовой организации в значительной степени была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций.

Кроме того, «Арсенал» использовал рискованную бизнес-модель и низкое качество значительной части активов. В банк назначена временная администрация.