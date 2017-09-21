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Происшествия
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Происшествия
Житель ЯНАО зарезал хозяйку кафе и сообщил об этом в полицию
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    Житель ЯНАО зарезал хозяйку кафе и сообщил об этом в полицию

    9:21  21 Сентября 2017
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    Житель ЯНАО зарезал хозяйку кафе и сообщил об этом в полицию

    Новый Уренгой, 21 сентября. Директора одного из кафе города Новый Уренгой убил местный житель. 37-летний мужчина расправился с 59-летней женщиной на улице, а после сдался в полицию.

    Как стало известно Федеральному агентству новостей, накануне в полицию с признанием в убийстве обратился местный житель. По его словам, он нанес несколько ударов ножом владелице кафе и оставил ее на площадке перед входом. Прибывшие оперативники обнаружили женщину в указанном месте, признаков жизни она уже не подавала.

    «На теле потерпевшей зафиксированы колото-резаные раны в области шеи. В настоящее время следствием проводятся неотложные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в региональном Следственном управлении.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

     

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    Автор: Алексей Громов
    #убийство #происшествие #янао
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