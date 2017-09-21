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Шнуров рассказал о премьере нового клипа группы «Ленинград»
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    Шнуров рассказал о премьере нового клипа группы «Ленинград»

    9:19  21 Сентября 2017
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    Шнуров рассказал о премьере нового клипа группы «Ленинград»

    Санкт-Петербург, 21 сентября. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что новый клип коллектива выйдет тогда, когда лидер страны Владимир Путин объявит об участии в выборах президента России.

    Шнуров рассказал, когда поклонникам «Ленинграда» ждать премьеры нового клипа группы.

    «Релиз выйдет ровно в тот день, когда Путин объявит об участии в выборах», — констатировал музыкант.

    Шнуров рассказал о премьере нового клипа группы «Ленинград»

    По его словам, режиссером видео стала Анна Пармас, с которой Шнуров сотрудничает уже два года. Лидер «Ленинграда» также намекнул, что у клипа «в некотором роде» будет политический подтекст, передает «Подмосковье 360».

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #выборы #путин #шнуров #ленинград #клип
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