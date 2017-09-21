Геноцид ДНР и ЛНР: эксперт объяснил, зачем Порошенко призвал ввести миротворцев в Донбасс

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Президент Украины Петр Порошенко призвал Организацию Объединенных Наций (ООН) как можно скорее развернуть на территории Донбасса миротворческие силы. При этом он подверг жесткой критике предложение по миротворческой миссии, которое было предложено Российской Федерацией. Однако на вопрос журналистов, возможно ли достичь компромисса по данному вопросу, ответил утвердительно. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Миротворческая операция

По словам Порошенко, Украина готова принять конструктивное участие в процессе обмена мнениями по вопросу введения миротворческой миссии на территории Донбасса.

«Путь к эффективному миротворчеству и к урегулированию ситуации проходит через безусловный вывод всего иностранного военного персонала, наемников, оружия и средств из Украины», — добавил он.

Петр Порошенко настаивает на том, чтобы миротворческие силы ООН были размещены «на всей территории страны, оккупированной Россией».

Консультация с Белым домом

Кандидат исторических наук, научный сотрудник сектора Белоруссии, Молдавии и Украины Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Антон Бредихин в беседе с корреспондентом ФАН рассказал, что официальный Киев не мог не отреагировать на позицию Москвы, предварительно не проконсультировавшись с Белым домом. Последствия этих консультаций не приемлемы для России.

«Размещение миротворцев на границе России и народных республик Донбасса развяжет руки Киеву и позволит начать полномасштабную военную операцию по уничтожению ДНР и ЛНР. В то же время под зону размещения миротворцев может попасть и ряд городов Ростовской области — тот же Ростов-на-Дону, — где проживает бывший украинский президент Виктор Янукович, или Каменск-Шахтинский, где представители ОБСЕ периодически ночуют. Это неприемлемо и недопустимо для российской стороны. Говоря о размещении миротворцев на «оккупированных Россией территориях» Петр Порошенко может продолжать мысль Госдепа США об увязке вопроса Донбасса и Крыма, и требовать размещения миротворцев в том числе и в Крыму», — пояснил Антон Бредихин.

Естественно, отметил эксперт, что Киев будет настаивать на миротворцах из стран НАТО, отвергая участие России. Но это невозможно. Россия не только выступает непосредственным участником минского процесса и помогает Донбассу гуманитарной помощью и экономически, но и имеет все права на изменение правового статуса республик.

«Большая часть территории ДНР и ЛНР находится на землях дореволюционной Области войска Донского, входят в состав еврорегиона «Донбасс», так почему бы не воспользоваться проверенной временем практикой предшественника ООН Лиги наций и не отдать мандат над ДНР и ЛНР Москве? Палестину и ряд других территорий бывшей Османской империи Британии отдавали, так почему так не поступить и сейчас? Тем более Вашингтон требует, чтобы Россия остановила конфликт и военные обстрелы украинской армии. А вот мандат и российские миротворцы могли бы полностью решить вопрос с военными действиями в регионе», — заключил Антон Бредихин.

Заметим, что как заявил глава заместителя главы МИД РФ Геннадий Гатилов, российское предложение все еще остается «на столе». В свою очередь глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров назвал несогласие Украины по предложенному Москвой проекту резолюции о миротворцах в Донбассе «абстрактным».