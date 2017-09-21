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Мюллер запросил у Белого дома данные о встрече Трампа с Лавровым и Кисляком
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    Мюллер запросил у Белого дома данные о встрече Трампа с Лавровым и Кисляком

    8:55  21 Сентября 2017
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    Мюллер запросил у Белого дома данные о встрече Трампа с Лавровым и Кисляком

    Вашингтон, 21 сентября. Специальный прокурор Соединенных Штатов Америки по расследованию дела о якобы существовавших связях предвыборного штаба Дональда Трампа с Москвой Роберт Мюллер просит предоставить Белый дом документы, которые касаются встречи американского президента с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и бывшим послом РФ в США Сергеем Кисляком.

    Как пишет The New York Times, ссылаясь на источники в Белом доме, встреча Трампа с Лавровым и Кисляком прошла в мае 2017 года. По данным издания, политики встретились на следующий день после увольнения Трампом директора ФБР Джеймса Коми.

    Мюллер также намерен изучить документы об отстранения от должности советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна. 

    Мюллер запросил у Белого дома данные о встрече Трампа с Лавровым и Кисляком

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    Автор: Алия Садыкова
    #выборы #дональд трамп #россия #сша #сергей лавров #белый дом #сергей кисляк #роберт мюллер
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