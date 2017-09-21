Полиции могут вернуть право штрафовать россиян за ночной шум

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Москва, 21 сентября. Депутаты Государственной думы России Евгений Марченко и Анатолий Тихомиров выступили с инициативой вернуть сотрудникам полиции право штрафовать граждан за шум ночью.

Как отметили парламентарии, после реформы министерства внутренних дел полиция стала полностью федеральной структурой, поэтому стражи порядка не могут предотвращать административные правонарушения.

Отмечается, что для того, чтобы наказать соседа, шумящего в ночное время суток, на сегодняшний день человек может только написать жалобу в региональную управу, но доказать факт правонарушения невероятно трудно.

Таким образом, парламентарии разработали поправки, которые установят табу на ремонт и любые строительные работы, шумные застолья и другие нарушения, из-за которых не соблюдается покой граждан, передает RT.

Депутаты выступили с предложением установить первичный штраф в 500-1000 рублей, а для повторных нарушителей эта сумма может достигнуть 30 тысяч рублей.