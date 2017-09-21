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Новости Сирии
Сирия: МО РФ сообщило о прекращении столкновений между ИГ и проамериканскими курдами
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    Сирия: МО РФ сообщило о прекращении столкновений между ИГ и проамериканскими курдами

    8:38  21 Сентября 2017  /обновлено: 9:03  21 Сентября 2017
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    Сирия: МО РФ сообщило о прекращении столкновений между ИГ и проамериканскими курдами

    Дейр эз-Зор, 21 сентября. Представитель российского министерства обороны сообщил, что российское военное ведомство перестало фиксировать боестолкновения между террористами «Исламского государства»* (запрещено в России) и курдскими проамериканскими «Силами демократической Сирии» (SDF). Ни одного боестолкновения между двумя группировками не было зафиксировано уже в течение недели.

    По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, российские средства контроля зафиксировали переброску сил SDF к северной части Дейр эз-Зора. При этом курдские формирования беспрепятственно проходят через боевые порядки ИГИЛ*.

    Сирия: МО РФ сообщило о прекращении столкновений между ИГ и проамериканскими курдами

    «Хочу особо обратить внимание, что приближающиеся с севера к Дейр-з-Зору боевики СДС беспрепятственно вливаются в боевые порядки террористов ИГИЛ, — сообщил Конашенков. — Российскими беспилотными средствами и разведкой за неделю не зафиксировано ни одного боестолкновения ИГИЛ с «третьей силой» — SDF».

    Сирия: МО РФ сообщило о прекращении столкновений между ИГ и проамериканскими курдами 

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Валентин Меликов
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