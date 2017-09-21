Сирия: боевики SDF в провинции Дейр эз-Зор вливаются в ряды ИГИЛ

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Москва, 21 сентября. Приближающиеся с севера к Дейр эз-Зору боевики «Демократических сил Сирии» беспрепятственно вливаются в боевые порядки террористов запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»*. Об этом рассказали в министерстве обороны России.

Отмечается, что боевики перебросили силы из провинции Ракка в северные районы провинции Дейр эз-Зор.

Как рассказал представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, российские беспилотники и разведка в Сирии не зафиксировали боев между «Демократическими силами Сирии» и ИГ* за последнюю неделю.

Ранее стало известно о прекращении столкновений между ИГ и проамериканскими курдами.

* Организация запрещена на территории РФ.