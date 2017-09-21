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Политика
Сирия: боевики SDF в провинции Дейр эз-Зор вливаются в ряды ИГИЛ
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    Сирия: боевики SDF в провинции Дейр эз-Зор вливаются в ряды ИГИЛ

    8:32  21 Сентября 2017  /обновлено: 8:43  21 Сентября 2017
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    Сирия: боевики SDF в провинции Дейр эз-Зор вливаются в ряды ИГИЛ

    Москва, 21 сентября. Приближающиеся с севера к Дейр эз-Зору боевики «Демократических сил Сирии» беспрепятственно вливаются в боевые порядки террористов запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»*. Об этом рассказали в министерстве обороны России.

    Отмечается, что боевики перебросили силы из провинции Ракка в северные районы провинции Дейр эз-Зор. 

    Как рассказал представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, российские беспилотники и разведка в Сирии не зафиксировали боев между «Демократическими силами Сирии» и ИГ* за последнюю неделю.

    Ранее стало известно о прекращении столкновений между ИГ и проамериканскими курдами

    Сирия: боевики SDF в провинции Дейр эз-Зор вливаются в ряды ИГИЛ

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алия Садыкова
    #сирия #игил
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