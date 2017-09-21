Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Экономика
ЦБ РФ лишил лицензии банк «Арсенал» из-за угрозы вкладчикам и кредиторам
Политика
Сирия: SDF перебросили силы из Ракки в северные районы провинции Дейр эз-Зор
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: SDF перебросили силы из Ракки в северные районы провинции Дейр эз-Зор

    8:25  21 Сентября 2017  /обновлено: 8:38  21 Сентября 2017
    153

    Сирия: SDF перебросили силы из Ракки в северные районы провинции Дейр эз-Зор

    Москва, 21 сентября. Боевики «Демократических сил Сирии» перебросили силы из провинции Ракка в северные районы провинции Дейр эз-Зор. Об этом сообщило Минобороны России, ссылаясь на информацию, зафиксированную российскими средствами контроля. 

    Как отметил официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков, приближающиеся с севера к Дейр-эз-Зору боевики «Сирийских демократических сил» легко вливаются в боевые порядки террористов запрещенной в России группировки ИГИЛ*. Он также добавил, что российские беспилотники и разведка за неделю не зафиксировали ни одного случая боестолкновения ИГ* с «третьей силой» — SDF.

    Сирия: SDF перебросили силы из Ракки в северные районы провинции Дейр эз-Зор

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алия Садыкова
    #сирия
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017 28916

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        41526

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        20314

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8168

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        7718
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия: САА при поддержке ВКС РФ ликвидировала сотни боевиков на севере Хамы

        Сирия: САА при поддержке ВКС РФ ликвидировала сотни боевиков на севере Хамы

        23:07   20 Сентября 2017
        25699
        В Совфеде прокомментировали запуск грузовых поездов в обход Украины

        В Совфеде прокомментировали запуск грузовых поездов в обход Украины

        15:26   20 Сентября 2017
        25997
        Путин поздравил жителей Южной Осетии с Днем республики

        Путин поздравил жителей Южной Осетии с Днем республики

        10:27   20 Сентября 2017
        5308
        Бывший глава СБУ Наливайченко обвинил Порошенко в сотрудничестве с ФСБ России

        Бывший глава СБУ Наливайченко обвинил Порошенко в сотрудничестве с ФСБ России

        9:52   20 Сентября 2017
        72175