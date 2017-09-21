Сирия: SDF перебросили силы из Ракки в северные районы провинции Дейр эз-Зор

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Москва, 21 сентября. Боевики «Демократических сил Сирии» перебросили силы из провинции Ракка в северные районы провинции Дейр эз-Зор. Об этом сообщило Минобороны России, ссылаясь на информацию, зафиксированную российскими средствами контроля.

Как отметил официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков, приближающиеся с севера к Дейр-эз-Зору боевики «Сирийских демократических сил» легко вливаются в боевые порядки террористов запрещенной в России группировки ИГИЛ*. Он также добавил, что российские беспилотники и разведка за неделю не зафиксировали ни одного случая боестолкновения ИГ* с «третьей силой» — SDF.

* Организация запрещена на территории РФ.