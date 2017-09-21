Сирия: представителя ВС США предупредили о попытках обстрелов из районов с курдами

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Москва, 21 сентября. Представителю командования ВС США в Катаре в жесткой форме доведено, что попытки обстрелов из районов, где находятся курды, будут пресекаться. Об этом заявили в среду в Минобороны России.

По данным российского ведомства, из районов на восточном берегу Евфрата, где дислоцируются боевики оппозиционных «Сил демократической Сирии» (СДС) и военные ВС США, по сирийским военнослужащим два раза открывали огонь из минометов и реактивной артиллерии.

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков подчеркнул, что с севера от сирийского Дейр эз-Зора боевики СДС без помех просачиваются в ряды террористов «Исламского государства»* (запрещена в России).

Он добавил, что из районов на востоке Евфрата, на которых находятся боевики СДС вместе с американскими военными, по сирийским войскам два раза открывался огонь из минометов и реактивной артиллерии.

* Организация запрещена на территории РФ.