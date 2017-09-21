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Сирия: представителя ВС США предупредили о попытках обстрелов из районов с курдами
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    Сирия: представителя ВС США предупредили о попытках обстрелов из районов с курдами

    8:27  21 Сентября 2017  /обновлено: 8:48  21 Сентября 2017
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    Сирия: представителя ВС США предупредили о попытках обстрелов из районов с курдами

    Москва, 21 сентября. Представителю командования ВС США в Катаре в жесткой форме доведено, что попытки обстрелов из районов, где находятся курды, будут пресекаться. Об этом заявили в среду в Минобороны России. 

    По данным российского ведомства, из районов на восточном берегу Евфрата, где дислоцируются боевики оппозиционных «Сил демократической Сирии» (СДС) и военные ВС США, по сирийским военнослужащим два раза открывали огонь из минометов и реактивной артиллерии.

    Представитель Минобороны России Игорь Конашенков подчеркнул, что с севера от сирийского Дейр эз-Зора боевики СДС без помех просачиваются в ряды террористов «Исламского государства»* (запрещена в России).

    Сирия: представителя ВС США предупредили о попытках обстрелов из районов с курдами

    Он добавил, что из районов на востоке Евфрата, на которых находятся боевики СДС вместе с американскими военными, по сирийским войскам два раза открывался огонь из минометов и реактивной артиллерии. 

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Дана Балан
    #россия #сша #сирия #минобороны рф #курды
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