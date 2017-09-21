Сирия: войска Асада дважды обстреляны из контролируемых курдами районов под Дейр эз-Зором

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Дейр эз-Зор, 21 сентября. За минувшие сутки силы Сирийской арабской армии на правобережье Евфрата дважды попали под обстрел из районов, контролируемых силами проамериканской курдской коалиции «Сил демократической Сирии» (SDF). Как отмечает Минобороны РФ, в тех же районах находятся военные ВС США.

По словам официального представителя министерства обороны генерал-майора Игоря Конашенкова, в настоящее время силы SDF к северу от Дейр эз-Зора беспрепятственно проникают сквозь боевые порядки террористов "Исламского государства*" (запрещено в России). Более того, зафиксированы обстрелы правительственных войск со стороны SDF.

«При этом из районов на восточном берегу Евфрата, на которых находятся боевики SDF вместе с военнослужащими спецподразделений ВС США, по сирийским войскам дважды открывался массированный огонь из минометов и реактивной артиллерии», — отметил Конашенков.

* Организация запрещена на территории РФ.