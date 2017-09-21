Военнослужащие РФ вместе с сирийскими войсками выполняют боевые задачи по уничтожению боевиков

В Избранное

Сирия, 21 сентября. Военнослужащие российских сил специальных операций вместе с сирийскими войсками выполняют боевые задачи по уничтожению боевиков террористической группировки «Исламское государство»* ( ИГ*, запрещена в РФ)

Об этом сообщает министерство обороны Российской Федерации. Ранее появились сообщения, что боевики перебросили силы из провинции Ракка в северные районы провинции Дейр эз-Зор.

Кроме этого, известно, что приближающиеся с севера к Дейр эз-Зору боевики «Демократических сил Сирии» беспрепятственно вливаются в боевые порядки террористов запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»*( ИГ, запрещена в РФ).

* Организация запрещена на территории РФ.