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Сирия: в Минобороны РФ сообщили о скором освобождении Дейр эз-Зора
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    Сирия: в Минобороны РФ сообщили о скором освобождении Дейр эз-Зора

    8:19  21 Сентября 2017  /обновлено: 8:36  21 Сентября 2017
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    Сирия: в Минобороны РФ сообщили о скором освобождении Дейр эз-Зора

    Москва, 21 сентября. В Дейр эз-Зоре под полным контролем сирийских войск находится уже более 85% территории, в ближайшую неделю город будет освобожден полностью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. 

    По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, за минувшую ночь штурмовые отряды Сирии освободили от боевиков примерно 16 квадратных километров и два населенных пункта на западном берегу Евфрата.

    «В Дейр-эз- Зоре под полным контролем сирийских войск находится уже более 85% территории», — отметил он. 

    Конашенков также подчеркнул, что в ближайшее время сирийский Дейр эз-Зор будет освобожден полностью.

    Сирия: в Минобороны РФ сообщили о скором освобождении Дейр эз-Зора

    Накануне сирийские военные при поддержке ВКС РФ обеспечили безопасный коридор для авиабазы «Дейр эз-Зор».

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    Автор: Дана Балан
    #россия #минобороны #сирия #дейр эз-зор
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