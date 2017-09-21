Сирия: в Минобороны РФ сообщили о скором освобождении Дейр эз-Зора

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Москва, 21 сентября. В Дейр эз-Зоре под полным контролем сирийских войск находится уже более 85% территории, в ближайшую неделю город будет освобожден полностью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, за минувшую ночь штурмовые отряды Сирии освободили от боевиков примерно 16 квадратных километров и два населенных пункта на западном берегу Евфрата.

«В Дейр-эз- Зоре под полным контролем сирийских войск находится уже более 85% территории», — отметил он.

Конашенков также подчеркнул, что в ближайшее время сирийский Дейр эз-Зор будет освобожден полностью.

Накануне сирийские военные при поддержке ВКС РФ обеспечили безопасный коридор для авиабазы «Дейр эз-Зор».