Сирия: войска Асада при поддержке ВКС РФ закрепились на западном берегу Евфрата

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Дейр эз-Зор, 21 сентября. В ходе ночных боев сирийским войскам при поддержке ВКС РФ удалось очистить от террористов «Исламского государства»* (запрещено в России) около 16 квадратных километров территории на левобережье Евфрата. Как сообщили представители Минобороны РФ, правительственные силы выбили террористов из двух населенных пунктов на западном берегу Евфрата.

«Сирийские правительственные войска продолжали наступательные действия по уничтожению последнего плацдарма ИГ* в районе города Дейр-эз-Зора, — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. — За прошедшую ночь штурмовые отряды генерала Сухела очистили от террористов около 16 квадратных километров и два населенных пункта на западном берегу Евфрата».

Он отметил также, что в пределах Дейр эз-Зора от террористов освобождено более 85% территории и в ближайшую неделю город будет полностью освобожден от ИГ.

* Организация запрещена на территории РФ.